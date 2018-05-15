В сторону Николаева прорывается банда, ограбившая ювелирный салон в херсонском ТРЦ «Фабрика»: объявлен план перехват

В Николаевской области введен план перехват «Сирена» по розыску и задержанию автомобиля, на котором скрылись вооруженные преступники после совершения разбойного нападения на ювелирный магазин в херсонском торгово-развлекательном центре «Фабрика».

Сообщение о нападении на ювелирный магазин опубликовали на официальной странице Facebook Главного управления Нацполиции.

«Вечером на единый центр 102 полиции Херсонской области поступило сообщение, что на ювелирный магазин в торгово-развлекательном центре Херсона совершено разбойное нападение. Полицейские установили, что в магазин ворвались несколько мужчин в масках. Угрожая предметами, похожими на оружие, злоумышленники завладели ювелирными изделиями. Никто из граждан не пострадал. После совершения преступления подозреваемые скрылись на автомобиле неизвестной марки», - сообщают в полиции.

Как сообщили в полиции, по факту нападения уже открыто уголовное производство по ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой).

Подробности происшествия описал на своей странице в Facebook Вячеслав Амброськин.

«В 20.50, неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин, расположенный в ТРЦ «Фабрика». При попытке задержания сотрудниками полиции, которые были подняты по тревоге, преступники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись. По приказу Главы Нацполиции Сергея Князева в Херсонской и смежных областях введен оперативный план «Сирена» по розыску и задержанию автомобиля, на котором скрылись вооруженные преступники после совершения разбойного нападения».

Видео того, как горит автомобиль, опубликовали и ставшие случайными свидетелями люди, которые в момент происшествия ехали по трассе.

По информации «Преступности.НЕТ» нападавшие передвигались на внедорожнике «Range Rover».

«Во время погони, группировка обстреляла автомобиль полицейских, которые погнались за ними. За городом Херсоном нападавшие сожгли автомобиль, на котором скрывались с места преступления. Для дальнейшего передвижения они остановили на трассе автомобиль Opel Vectra, вытолкали из него водителя и скрылись. Позже они сожгли и Opel Vectra, который также обнаружили полицейские, отправившиеся в погоню за нападавшими. Вероятно бандиты пересели на другой автомобиль», - сообщил собеседник в Главном управлении Нацполиции Херсонской области.

Собеседник издания добавил, что в салоне сгоревшего внедорожника были обнаружены ювелирные украшения, которые разбойники похитили в торговом центре.

По предварительной информации бандиты двигаются в направлении Николаевской области. На въездах и выездах из города установлены посты с вооружёнными автоматическим оружием сотрудниками полиции. Помимо Николаевской области план перехват объявлен в Одесской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Полиция обращается к гражданам с просьбой с пониманием отнестись к проводимым оперативным мероприятиям и призывает быть бдительными и сообщать о всех подозрительных лицах в полицию.

Напомним, что последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной форме распознавательные знаки Нацполиции.

8 сентября 2017 года в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала. Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

После очередного нападения, владельцы ювелирных магазинов обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей. В своем обращении представители ювелирного бизнеса посетовали, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам. При этом представители ювелирных магазинов в обращении высказали непонимание, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

Как известно, ранее было опубликовано видео попытки ограбления одного из магазинов, специализирующихся на продаже драгоценностей.