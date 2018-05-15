В Киеве СБУ нагрянула с обысками в «РИА Новости-Украина» и задержала пророссийского пропагандиста

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации и проводит следственные действия в офисе «РИА Новости-Украина» в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

- Правоохранители установили, что они использовались страной-агрессором в рамках гибридной информационной войны против Украины. Сейчас проходят следственные действия, - сообщила спикер СБ Украины Елена Гитлянская агентству «Интерфакс-Украина» во вторник утром.

Она уточнила, что, в частности, обыски проходят в расположенном в центре Киева офисе «РИА Новости-Украина».

По словам Гитлянской, также правоохранители задержали во вторник утром в Киеве сотрудника «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского.

Как сообщают российские «РИА Новости» задержание Вышинского произошло на улице рядом с его домом. В то же время причины задержания Вышинского не уточняются.

Задержанный в Киеве журналист агентства РИА Новости Украины Кирилл Вышинский внесен в раздел «Чистилище» украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на соответствующем портале, передает «Обозреватель».

Указано, что он активно освещает деятельность оккупантов. В частности, в 2014 году он был награжден российской медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму». Известно, что ранее Вышинский работал редактором на телеканале ICTV.

Отметим, «РИА Новости-Украина» входит в медиагруппу «Россия сегодня».

Напомним, 8 февраля в Киеве силовики заблокировали редакцию «Вести», проводят обыски. Позже журналисты показали, что осталось от офиса «Вестей» после обысков силовиков