В Николаеве водителя за предложение взятки патрульным наказали штрафом в ₴8,5 тысяч

Суд наказал штрафом в 8,5 тысяч гривен водителя, который предлагал патрульным взятку в 200 долларов США.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Центрального райсуда Николаева.

Водителя «ВАЗ-2101» патрульные остановили ночью 19 января. У него заприметили признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Водитель «ВАЗ» отказался и со словами «все мы люди» предложил патрульным 200 долларов США, от которых полицейские отказались и задокументировали факт предложения денег.

Действия обвиняемого квалифицировали по части 1 статьи 369 Уголовного кодеска Украины, как предложение должностному лицу предоставить неправомерную выгоду за несовершение должностным лицом в интересах того, кто предлагает такую ​​выгоду любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Обвиняемый утвердил с прокурором договор о признании инкриминируемого преступления. Кроме того, документ предусматривает согласование наказания.

В итоге суд утвердил сделку, признал обвиняемого виновным в совершении преступления по части 1 статьи 369 УК Украины и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 8,5 тысяч гривен.

Напомним, что в Николаеве за вымогательство взятки задержали офицера патрульной полиции, который также пытался убежать от сотрудников правоохранительных органов. Позже в прокуратуре рассказали, что задержанный лейтенант патрульной полиции отобрал у потерпевшего паспорт, чтобы мотивировать заплатить взятку в 10 тысяч гривен.