В Николаеве сотрудницу банка заподозрили в хищении более ₴100 тысяч соцвыплат для пенсионеров

В воскресенье, 13 мая, следователь Корабельного отдела полиции сообщил о подозрении работнице одного из городских филиалов ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» в присвоении банковских средств в сумме свыше 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«На протяжении 2015-2017 годов указанное лицо путем мошеннических действий и вмешательства в работу электронной системы банка систематически присваивала денежные средства банковского учреждения, вызвав материальный ущерб на сумму более 100 тысяч гривен. Большинство присвоенных денежных средств – социальные выплаты, адресованные людям пожилого возраста», – говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено 56 эпизодов преступной деятельности.

Действия подозреваемой квалифицировали по части 2 статьи 190 («Мошенничество»), части 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней»).

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине трое сотрудниц банка похитили со счетов граждан почти 140 тысяч гривен.