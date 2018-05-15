Николаевского патрульного, подозреваемого в получении взятки в 10 тысяч гривен, на время следствия отстранили от должности

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Во вторник, 15 мая, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко отстранила от должности сотрудника патрульной полиции, подозреваемого в получении взятки в размере 10 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в Николаеве за вымогательство взятки задержали офицера патрульной полиции, который также пытался убежать от сотрудников правоохранительных органов. Позже в прокуратуре рассказали, что задержанный лейтенант патрульной полиции отобрал у потерпевшего паспорт, чтобы мотивировать заплатить взятку в 10 тысяч гривен. После чего судья Центрального райсуда по ходатайству прокуратуры избрала ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В судебном заседании об отстранении от должности прокурор ходатайство поддержал. Защитник подозреваемого также не возражал, по основаниям сотрудничества с органами досудебного расследования.

«Заслушав мнения сторон и исследовав материалы ходатайства, следственный судья приняла решение отстранить подозреваемого от должности до 10 июля 2018 года, и изъять на время его служебное удостоверение», – говорится в сообщении.

Виолетта Чех

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