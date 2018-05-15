«Личности установлены»: Полиция объявила в розыск налетчиков на ювелирный магазин в Херсоне

Сотрудники полиции установили личности граждан, которых обоснованно подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне.

Об этом сообщает Нацполиция Украины.

Напомним, в ночь с понедельника на вторник, 14 мая, в Херсоне группа людей совершила разбойное нападение на ювелирный магазин в городе Херсоне. Пытаясь уйти от преследования, дважды сменили автомобили. В Николаевской области был введен план перехват «Сирена».

Сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых. С этой целью в пяти регионах введен оперативный план «Сирена», его действие продлено, было отмечено во время видеоселекторного совещания членов оперативного штаба Нацполиции первый заместитель главы ведомства - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, во время проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности пятерых граждан, которые правоохранители обоснованно подозревают в причастности к разбойному нападению.

Поэтому полицейские подготовили ориентировки с приметами предполагаемых нападавших:

– Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель города Первомайска Николаевской области – Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель города Херсона, – Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель города Херсона, – Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель города Первомайска Николаевской области, – Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель города Херсона.

Все мужчины спортивного телосложения, коротко стриженные. Рост подозреваемых от 170 до 190 сантиметров. Были одеты в зеленую камуфлированную одежду военного образца и вооруженные автоматическим огнестрельным оружием.

– Опять подчеркиваю и требую безусловного соблюдения правил личной безопасности участников поисковых мероприятий, – подчеркнул Вячеслав Аброськин, напомнив, что нападавшие на ювелирный магазин – вооруженные и опасные.

В то же время полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать известную им информацию, в частности – о появлении или передвижения подозрительных лиц или транспортных средств, в ближайшее отделение полиции или по телефону спецлинии полиции 102.