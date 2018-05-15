В Раду внесли представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от ОБ Дунаева за недостоверную декларацию

Сергей Дунаев Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал и передал в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа от «Оппоблока» Сергея Дунаева за недостоверные данные в декларации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

«Текст представления направлен Председателю ВР и уже зарегистрирован в парламенте. Согласно тексту представления, Дунаев С.В., будучи народным депутатом Украины, подавал заведомо недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства. В действиях народного депутата усматриваются основания для сообщения о подозрении по статье 366-1 УК Украины», – говорится в сообщении.

Досудебное расследование осуществляет НАБУ под процессуальным руководством САП.

Напомним, сепаратист Корсунский рассказал, как нардеп от ОБ Дунаев прикрывал боевиков ЛНР. В настоящее время Сергей Дунаев является народным депутатом от фракции «Оппозиционный блок», членом Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции и не скрывает своих симпатий к пророссийским вооруженным формированиям. 9 мая 2015 года, выступая на митинге в Лисичанске, Дунаев назвал боевиков ЛНР «героями».