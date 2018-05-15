Николаевцы за день обогатили мошенников на ₴73 тысячи за «спасение родственников от полиции»

В течение понедельника, 14 мая, николаевцы перечислили мошенникам 73 тысячи гривен, поверив в выдуманную историю, что их родственники попали в полицию, и для «решения вопроса» нужно заплатить определенную сумму денег.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Незнакомый голос в трубке сообщал, что родственник собеседника стал виновником какого-то преступления и, чтобы избежать ответственности и решить проблему, нужно заплатить немалые средства. Напуганные люди без каких-либо колебаний и сомнений передавали средства аферистам, даже не разобравшись в ситуации лично.

14 мая в Центральный отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратилась пенсионерка с заявлением о совершении в отношении нее мошеннических действий. К женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сообщил, что ее внук якобы задержан за совершение дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал гражданин. По его словам, на лечение нужно срочно оплатить полторы тысячи долларов. Пенсионерка не проверила полученную информацию и передала деньги незнакомцу, который уже ждал ее возле дома. Только когда женщина отдала деньги, она позвонила внуку и узнала, что он находится дома и никаких проблем с ним не случалось.

В аналогичный способ потеряла 20 тысяч гривен жительница Заводского района. Заявительница, поверив рассказу телефонного собеседника о том, что ее сын задержан полицейскими за совершение правонарушения, потеряла свои сбережения.

Идентичный случай произошел еще с одной жительницей Заводского района – женщина отдала аферистам 14 тысяч гривен.

Следователи начали уголовные производства по признакам части 1 и части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), санкции которых предусматривают наказание от штрафа до лишения свободы на срок до восьми лет. Полицейские устанавливают личность злоумышленников. Продолжается следствие.

Напомним, жительница Николаева отдала псевдополицейскому 128 тысяч гривен за «освобождение» своего сына.