Николаевская водная полиция выявила почти сотню ловушек браконьеров и выпустила в реку около тысячи раков

В течение выходных дней, отрабатывая акваторию на Новоодесском направлении вблизи села Гурьевка, правоохранители третий раз обнаружили и изъяли 83 браконьерских орудий для ловли раков и рыбацкие сетки.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области

С раколовок полицейские выпустили в воду около тысячи особей рака, а браконьерские снаряжения уничтожили.

Следует отметить, что в течение последнего месяца на этом месте полицейские уже дважды обнаруживали и изымали незаконные орудия для ловли рыбы и раков, которые передавали сотрудникам Управления государственного агентства рыбного хозяйства для дальнейшего уничтожения.