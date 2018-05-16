«Считал регистрацию ненужной»: На Николаевщине мужчина схлопотал уголовное дело за ружье, патроны и банку с порохом

На Николаевщине полиция изъяла у мужчины незарегистрированное охотничье ружье и боеприпасы.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области

Сотрудники Очаковского отдела полиции ГУНП в Николаевской области получили оперативную информацию о том, что 58-летний мужчина по месту своего жительства хранит оружие, взрывчатку и боеприпасы. С санкционированным разрешением суда полицейские провели обыск в домовладении мужчины и в одной из комнат обнаружили и изъяли 42 патрона калибра 12 мм, гладкоствольное ружье, а в стеклянной банке - вещество похожее на порох весом около 150 грамм.

По словам владельца дома, оружие, патроны и порох он приобрел для своей безопасности достаточно давно, но регистрировать приобретенное законным способом не счел нужным.

Сейчас все обнаруженное направлены на экспертизу. По данному факту проводится расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины («Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Первомайском районе полиция изъяла у местного жителя, который ранее проходил службу в зоне проведения АТО, две гранаты и патроны.