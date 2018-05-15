На Закарпатье контрабандисты, пытаясь скрыться, закидали пограничников камнями

Во вторник, 15 мая, около 02:00 во время патрулирования речного участка границы вблизи населенного пункта Вилок пограничники с помощью прибора ночного видения наблюдал движение лиц в сторону госграницы.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Пограничники начали преследование правонарушителей, на что те отреагировали нецензурной бранью и бросанием в них камней. "Один камень попал в пограничника. Для прекращения провокации и с целью осуществления задержания злоумышленников, пограничники провели несколько предупредительных выстрелов вверх", - отметили в пресс-службе.

После злоумышленники укрылись в одном из частных домов. Пограничники организовали наблюдение за данным частным домом и вызвали к месту происшествия сотрудников полиции, которые и задержали нападавших.

О выявлении уголовного преступления, предусмотренного ст. 342 УК (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) направили письменное уведомление.

Напомним, на Житомирщине пограничники задержали украинца, который подобрал 800 пачек белорусских сигарет, выброшенных из поезда.