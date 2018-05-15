На Николаевщине продолжают разыскивать налетчиков на «ювелирку» и усилили безопасность – граждан просят сообщать о подозрительных лицах

В Николаевской области продолжает действовать оперативный план «Сирена» и полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне. Подобные меры приняты еще в четырех регионах страны.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, в ночь с понедельника на вторник, 14 мая, в Херсоне банда, сотоящая из жителей Херсонской и Николаевской областей, совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Пытаясь уйти от преследования, дважды сменили автомобили. В Николаевской области был введен план перехват «Сирена».

На базе Ситуационного центра Нацполиции Украины в круглосуточном режиме работает специально созданная группа.

«На въездах и выездах из Николаева также в рамках оперативного плана «Сирена» несут службу полицейские Патрульной полиции Николаевщины. Просим граждан с пониманием отнестись к повышенным мерам безопасности и оказывать помощь полицейским. В то же время полиция обращается к гражданам с просьбой сообщать известную им информацию, в частности - о появлении или передвижении подозрительных лиц или транспортных средств, в ближайшее отделение полиции или по телефону спецлинии полиции 102», – обратились в полиции.

В полиции также опубликовали ориентировки с приметами предполагаемых нападавших:

– Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель города Первомайска Николаевской области – Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель города Херсона, – Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель города Херсона, – Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель города Первомайска Николаевской области, – Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель города Херсона.

Напомним, что последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной униформе распознавательные знаки Нацполиции.

8 сентября 2017 года в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала. Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

После очередного нападения, владельцы ювелирных магазинов обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей. В своем обращении представители ювелирного бизнеса посетовали, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам. При этом представители ювелирных магазинов в обращении высказали непонимание, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

Как известно, ранее было опубликовано видео попытки ограбления одного из магазинов, специализирующихся на продаже драгоценностей.