В Киеве полиция задержала банду, которая похитила бизнесмена и требовала выкуп в 50 тысяч долларов

В Киеве полиция задержала двух похитителей бизнесмена, за освобождение которого они требовали 50 тысяч долларов.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что в столичную полицию обратилась жительница Ивано-Франковска, сообщив о похищении мужа. Женщина добавила, что ей позвонили неизвестные и предложили вернуть заложника в обмен на выкуп.

По словам начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко, в ходе первоочередных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили место, откуда похитили мужчину. Также изучались записи уличных камер видеонаблюдения, Поэтому полицейские узнали о направлении движения и модели автомобиля, на котором увезли предпринимателя.

- За полдня мы установили место вероятного пребывания заложника и, чтобы не рисковать его жизнью, приняли решение привлечь спецназовцев "КОРД". После проведения необходимых мероприятий мы освободили мужчину - и сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказал Крищенко.

Он добавил, что в квартире находился один из злоумышленников. Другого соучастника преступления задержали в подъезде этого же дома.

Похитители - 38-летние жители Донецкой области, которые в последнее время проживали в столице. Один из них имел при себе зарегистрированное оружие - пистолет «Форт» с патронами к нему. Указанные предметы изъяли и направили на экспертизу.

Известно, что потерпевший занимался предпринимательской деятельностью, а в столице находился по делам. Однако, как он оказался в поле зрения злоумышленников, полиции еще предстоит установить.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Одесчине полиция задержала банду чеченцев, которые похищали людей ради выкупа. Как выяснилось позже, в банду похитителей входили представители «Азова» и бойцы чеченского спецназа.