Прокуратура передала в суд второе дело по злоупотреблениям экс-замначальника «Ольвии» - нанесенный порту ущерб уменьшился

Александр Дубовый В уголовном производстве по факту злоупотребления служебным положением бывшим первым заместителем директора государственного предприятия «Специализированный морской порт «Октябрьск» (сейчас ГП «Стивидорная компания «Ольвия») завершено досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Николаевской области.

Прокурор утвердил обвинительный акт 15 мая и направил в суд для рассмотрения по существу.

Также суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 134 тысяч 720 гривен. А с целью обеспечения возмещения нанесенного ущерба наложен арест на имущество подозреваемого.

«Досудебным расследованием установлено, что в 2016 году бывший чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды другим юридическим лицом, оказывал неправомерные указания об осуществлении бесплатных услуг по выполнению грузовых операций с грузами этого юридического лица, в результате чего государственному предприятию нанесен ущерб в виде неполученных доходов на сумму почти полмиллиона гривен», – отметили в прокуратуре.

Стоит отметить, что изначально говорилось о нанесении действиями подозреваемого Александра Дубового ущерба в 1,2 миллиона гривен.

Добавим, что изначально это уголовное производство относительно замначальника спецпорта Дубового расследовало НАБУ, но позже его передали в прокуратуру Николаевской области.

Напомним, что ранее СБУ завершила еще одно производство по подозрению Дубового в злоупотреблении властью с ущербом в 630 тысяч гривен.