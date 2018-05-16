На Киевщине задержали банду похитителей людей, в которую входили действующие полицейские

Работники спецслужб задержали 9 членов организованной вооруженной банды, в состав которой входили правоохранители.

Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

«Обезврежена банда, в составе которой были действующие правоохранители», - написал Матиос.

По его словам, СБУ, МВД и Нацполиция провели 60 обысков в Киеве и области и задержали 9 членов вооруженной банды.

Прокурор заявил, что члены группировки занимались рэкетом, вымогательством денег и имущества, среди белого дня похищали людей и пытали их.

«В состав вооруженной преступной группировки входили действующие сотрудники органов внутренних дел, один адвокат», - добавил он.

Также на причастность к деятельности группировки проверяются сотрудники службы безопасности в Киевской области.

Матиос сообщил, что деятельность банды координировали "криминальные авторитеты", которых разыскивают за преступления против участников Революции Достоинства. Сейчас проходят обыски.

Напомним, в Киеве полиция задержала банду, которая похитила бизнесмена и требовала выкуп в 50 тысяч долларов.