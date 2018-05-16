В Николаеве начали судить директора автошколы и его заместителя – допускали граждан к экзаменам без обучения

В Николаеве направили в суд обвинительные акты по уголовным производствах в отношении директора и заместителя директора Николаевской автомобильной школы Всеукраинского союза автомобилистов за подделки документов учреждения, что позволяло гражданам без предварительного обучения сдавать экзамен на получение водительских удостоверений.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

«В течение 2014-2015 годов указанные лица подделывали списки групп, которые подавались в Региональный сервисный центр МВД Украины в Николаевской области для сдачи экзаменов. В частности, в списки вносились инструкторы, которые никогда не преподавали в автошколе, в результате чего к экзаменам по вождению допускались лица, не прошедшие необходимое обучение», – говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено восемь эпизодов противоправной деятельности, которые квалифицировали по части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины («Служебная подделка»). Суд уже начал рассматривать эти уголовные производства.

Напомним, что ранее суд наказал штрафом в 850 гривен преподавателя николаевской автошколы, который требовал от своей ученицы две тысячи гривен за успешную сдачу экзамена для получения водительского удостоверения.