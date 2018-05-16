Налетчиков на ювелирный магазин в Херсоне подозревают еще в 17 разбойных нападениях по восьми областям Украины

В Нацполиции заявили, что нападавшие на ювелирный магазин в одном из ТРЦ в Херсоне причастны еще к 17 преступления.

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как известно, в ночь с понедельника на вторник, 14 мая, в Херсоне банда, состоящая из жителей Херсонской и Николаевской областей, совершила разбойное нападение на ювелирный магазин с применением автоматического оружия. Пытаясь уйти от преследования, дважды сменили автомобили. В Николаевской области и еще нескольких регионах ввели план «Сирена».

Как отметили в полиции, преступления совершены в течение 2016-2017 годов на территории нескольких областей государства. По месту жительства установленных полицейскими лиц проведены санкционированные обыски, во время которых изъяты вещественные доказательства. Подозреваемые объявлены в розыск.

«Ни один из разыскиваемых не причастен к силовым структурам. Сейчас полиция нескольких областей переведена на усиленный вариант несения службы в связи с проведением активных розыскных мероприятий», – рассказал первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, нападавшие оказывали сопротивление при попытке задержания и скрылись с места происшествия. Злоумышленники имеют оружие и очень опасны. Поэтому все подразделения Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей переведены усиленный вариант несения службы. Продолжаются активные поисковые мероприятия.

«Это вооруженная банда. В состав банды входит пять человек. Можно сказать, что это очень опасные лица, обладающие оружием. Никто не принимал участия в составе Вооруженных Сил или других правоохранительных органов на востоке нашей страны. Обычная банда, сформированная для совершения тяжких преступлений», - отметил Аброськин.

Во время обысков полицейские изъяли огнестрельное оружие, ювелирные украшения с бирками предприятий-производителей, средства связи. Кроме того, изъята компьютерная техника, спецодежда и личные документы.

Также оперативники выяснили, что злоумышленники причастны еще к 17 разбойным нападениям. Преступления были совершены в течение 2016-2017 годов на территории восьми областей Украины.

Полицией Херсонской области пятеро ранее подозреваемых объявлены в розыск. Кроме совершения преступления, предусмотренного частью 4 статьи 187 («Разбой»), их также подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных еще трем статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, речь идет о незаконном завладении транспортным средством (ч. 3 ст. 289), незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263), а также угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа (ч. 1 ст. 345 УК Украины).

Также отметим, что в Николаевской области действует оперативный план «Сирена» и полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых в совершении разбойного нападения на ювелирный магазин в Херсоне. Подобные меры приняты еще в четырех регионах страны. Среди предполагаемых нападавших двое являются жителями Николаевской области.

Напомним, что последнее время в южных регионах Украины участились случаи подобных нападений на ювелирные магазины. Злоумышленники в бронежилетах, касках, с автоматическим оружием совершают дерзкие налеты на ювелирные магазины и скрываются на черном «BMW Х5». При этом в некоторых сообщениях отмечается, что нападавшие имеют на черной униформе распознавательные знаки Нацполиции.

8 сентября 2017 года в Николаеве воры «обнесли» ювелирный магазин в ТЦ «Таврия», похитив сейфы с украшениями. Как оказалось, похитителям удалось вынести три сейфа с пятью килограммами золотых изделий на сумму более трех миллионов гривен в то время пока охрана спала. Также 23 сентября группа вооруженных автоматами мужчин ворвалась в ювелирный магазин в херсонском торговом центре. Грабители забрали ювелирные украшения и скрылись на черном «BMW Х5».

После очередного нападения, владельцы ювелирных магазинов обратились к главе Николаевской облгосадминистрации Алексею Савченко с просьбой повлиять на активность работы полиции для поимки банды, которая систематически нападает на заведения по продаже драгоценностей. В своем обращении представители ювелирного бизнеса посетовали, что организованная группа налетчиков безнаказанно совершает нападения с автоматическим оружием и это угрожает жизни не только сотрудникам магазинов, но и посетителям и другим гражданам. При этом представители ювелирных магазинов в обращении высказали непонимание, каким образом полиция упустила налетчиков во время последнего нападения в Николаеве 4 декабря, когда полиция была оперативно уведомлена о действиях преступников, а план «Перехват» не дал никаких результатов.

Как известно, ранее было опубликовано видео попытки ограбления одного из магазинов, специализирующихся на продаже драгоценностей.