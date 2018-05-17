В Одессе полиция задержала большую группу молодчиков, нанятых для решения спора по магазину

Сотрудники полиции задержали около двух десятков человек из-за хозяйственного конфликта в Суворовском районе.

Об этом сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк на своей странице в Facebook

Молодчиков спортивного вида наняли представители одной из конфликтующих сторон «в качестве весомого аргумента».

«Сегодня в дежурную часть поступило сообщение, что в Суворовском районе города собралось около двух десятков юношей спортивного телосложения с конкретными намерениями принять участие на стороне одной из сторон хозяйственного конфликта в качестве весомого аргумента. Учитывая, что уже предупреждалось и не раз или два, что такого у нас в городе не будет, спецподразделение полиции, прибывшее на место, положило всех на землю, а потом за усы и в райотдел, где с ними проводятся процессуальные действия. Никакой «полиции диалога» в таких случаях задействовано не будет, будут решительные действия со стороны правоохранительных органов в виде молчаливых спецназовцев, как в этом случае — «упаковали» и привезли целый автобус «титушни» в Суворовский отдел», — написал Форостяк.