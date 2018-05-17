Порыбачил: Николаевец на берегу реки Ингул нашел спортивную сумку со взрывчаткой

В среду, 16 мая, в Заводской отдел полиции города Николаева обратился 46-летний гражданин, который сообщил, что отправился на берег реки Ингул порыбачить и наткнулся на спортивную сумку, которая вызвала у него подозрение. Мужчина пересмотрел ее содержание и обнаружил целый арсенал взрывчатых веществ.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что мужчина решил самостоятельно сдать взрывчатку в полицию, понимая, что находка может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

«Специалисты взрывотехнического отдела ГУНП в Николаевской области осмотрели содержимое сумки и обнаружили пять предметов цилиндрической формы, внешне похожих на тротиловые шашки, две емкости, наполненные гранулами, похожими на порох, вещество коричневого цвета в виде бруска, извне похожее на гексоген, а также полиэтиленовый пакет с гранулами черного цвета, похожими на порох», – говорится в сообщении.

По предварительному заключению экспертов, все вышеуказанные вещества относятся к категории опасных взрывчатых материалов.

Сведения по данному факту внесены в Единый учет. Правоохранители направили изъятое на проведение соответствующего экспертного исследования.

Напомним, ранее в Николаевской области в заброшенной шахте нашли тайник с гранатометом и взрывчаткой.