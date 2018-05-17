СБУ предотвратила продажу календарей к ЧМ-2018 с Крымом в составе России

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Служба безопасности Украины предотвратила распространение календарей к ЧМ-2018 с Крымом в составе Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Сообщается, что на одном из частных полиграфических предприятий Украины печатали календари футбольных игр ЧМ-2018 с изображением карты РФ с временно оккупированной территорией Автономной Республики Крым.

«По информации спецслужбы, указанные календари должны были поступить в розничную продажу по всей территории Украины. В рамках открытого уголовного производства по ст. 110 Уголовного кодекса Украины сотрудники СБУ изымают напечатанную партию антиукраинской продукции. Продолжаются следственные действия», - говорится в сообщении. 

Напомним, ранее в Чернигове СБУ разоблачила провокаторов, нанятых российскими спецслужбами.

Алексей Дроздов

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