«Вот так после кредитов ходят»: в Борисполе клиентка банка разделась догола

В Борисполе клиент одного из банков разделась до купальника, а потом сняла с себя все.

Об этом сообщает Корреспондент.

Видео с девушкой сняли и выложили очевидцы в Youtube.

Сначала девушка шокировала других посетителей банка неадекватным поведением. Раздевшись до купальника, она начала выкрикивать бессвязные фразы и бегать по отделению.

По словам других очевидцев, после банка она купалась голой в городском фонтане.

- Вот так после кредитов «Приватбанка» ходят! - комментируют очевицы ее поведение на записи.

Происшествие случилось еще в пятницу, 11 мая.

Напомним, встречу Лукашенко и Порошенко пыталась сорвать девушка из «Femen» с голой грудью.