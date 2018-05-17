«На майдане давал приказ стрелять на поражение», - экс-командующий Внутренних войск Шуляк

У силовиков на майдане был приказ открывать огонь.

Об этом заявил бывший начальник Внутренних войск Украины Станислав Шуляк, передает «УНН».

- Я лично отдавал приказ одному из подразделений отряда «Омеги» в случае обнаружения лиц, стреляющих по сотрудникам милиции и Внутренних войск, в частности со стороны консерватории, открывать огонь на поражение без предупреждения, – сказал он.

В то же время Шуляк сообщил, что в тот момент не получал команд открывать огонь от руководства государства.

- Никаких команд ни от кого от вышестоящего руководства на применение оружия против протестующих я не получал, – говорит бывший командующий.

Также Станислав Шуляк заявил, что его подчиненные так и не смогли стрелять, поскольку видимость на местности была очень плохой из-за горящих покрышек.

Напомним, ранее в Генпрокуратуре заявляли, что наказание по «делам Майдана» отбывает всего один человек.