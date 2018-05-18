Пошел на сделку с прокурором: За поставку с «Экватора» оборудования для военпрома РФ менеджера завода наказали штрафом в ₴3400

Суд утвердил договор виновности между прокурором и начальником отдела маркетинга ПАО «Завод «Экватор» и наказал последнего штрафом в 3400 гривен за продажу в РФ оборудования, которое может использоваться на военных кораблях.

Об этом свидетельствует приговор Заводского районного суда Николаева.

Как известно, 18 сентября 2017 года сотрудники управления СБУ в Николаевской области провели ряд обысков на заводе «Экватор», а также по месту жительства его руководителей.

Согласно имеющейся информации, речь шла о торговле запчастями и оборудованием через фирму-«прокладку», зарегистрированную на территории РФ – ООО «Мовен-НН», учредителем которой является директор ПАО «Завод «Экватор» Юрий Неделько, а директором – Сергей Неганов. Конечным бенефициаром ПАО «Завод «Экватор» является депутат Николаевского горсовета Сергей Кантор. За 2016-2017 годы якобы было продано продукции на 722 миллиона гривен.

Как установило следствие, к начальнику отдела маркетинга ПАО «Завод «Экватор» в начале сентября 2017 года обратился знакомый представитель российской компании «Мовен НН» и предложил неофициально, без заключения договоров и с сокрытием от таможенного контроля передать в Москву компонент систем охлаждения хладоносителя корабельных систем теплообменных аппаратов.

Позже обвиняемый из числа остатков ранее произведенной неучтенной продукции завода взял необходимую деталь, которая относится к товарам военного назначения. 16 сентября мужчина попросил начальника транспортного отдела завода передать посылку с продукцией предприятия автобусом «Николаев-Москва». При этом он не сказал коллеге, что именно находится в посылке.

В тот же день начальник транспортного отдела «Экватора» передал на рейсовый автобус до Москвы картонную коробку с 80 зелеными прокладками, температурным датчиком, пластмассовыми ручками-переключателями, восемью металлическими ручками желтого цвета, чернилами в стеклянной банке для нанесения надписей на изоляцию электрокабелей, металлической конструкцией под фильтры «данфес» и одним компоненом систем охлаждения хладоносителя корабельных систем.

На следующий день украинские пограничники при осмотре автобуса нашли узел систем хладоносителя корабельных систем теплообменных аппаратов, который незаконно перевозился в Российскую Федерацию.

Таким образом, начальник отдела маркетинга ПАО «Завод «Экватор» совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 333 Уголовного кодекса Украины («Незаконный вывоз за пределы Украины сырья, материалов, оборудования, технологий для создания оружия, а также военной и специальной техники»).

Позже обвиняемый подписал с прокурором Игорем Козыревым договор о признании виновности в совершении преступления и стороны согласовали меру наказания.

В итоге судья Инна Притуляк утвердила вышеуказанное соглашение, признала подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 333 УК Украины, и наказала штрафом в 3400 гривен.

Кроме того, суд отменил наложенный во время следствия арест на изъятые телефоны, компьютерную технику, а также на десятки деталей и различных чертежей, документов.

Напомним, в Запорожье СБУ предотвратила попытку вывоза оборудования для российского военного флота.