В Запорожье СБУ разоблачила сеть информаторов, работающих на вооруженные силы РФ

В Запорожье сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили сеть информаторов, организованную представителями главного управления генштаба вооруженных сил РФ.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Так, жителя Запорожской области еще в 2015 году, когда он находился на территории временно аннексированной территории АР Крым, завербовали представители российских служб и дали ему задание создать разветвленную сеть информаторов на территории области. Мужчина создал группу, в которую вошло шесть человек.

«Сотрудники СБУ задокументировали, что основной задачей агентов был сбор и передача информации о перемещении военной техники ВС Украины в Донецком направлении, проверка наличия и функционирования блокпостов, разработка и отработка безопасных маршрутов въезда на территорию Запорожья с временно оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Также спецслужбы РФ интересовало расположение объектов критической инфраструктуры, воинских частей, правоохранительных органов и административных зданий региона. Собранную информацию агенты передавали своим кураторам с помощью мобильных телефонов и через Интернет.

«Оперативники спецслужбы задержали организатора сети по месту жительства. Во время обысков правоохранители изъяли телефоны, компьютерную технику с доказательствами контактов с российскими кураторами, планы-схемы расположения воинских частей и зданий правоохранительных органов, гранату РГД-5, патроны калибра 5,45 и 9 мм, российскую символику и большое количество военного снаряжения», - отмечается в сообщении.

Сейчас, в рамках открытого уголовного производства по статьям 111 («Государственная измена») и 258-3 («Создание террористической группы») Уголовного кодекса Украины правоохранители решают вопрос об объявлении о подозрении организатору сети. Относительно других участников собираются принять отдельное процессуальное решение. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что депутат Николаевского областного совета от партии «Укроп» Валерий Колесников заявил, что «ВСУ бомбили окраины Донецка».