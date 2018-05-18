В Ровно СБУ задержала банду псевдовоеннослужащих, которые торговали оружием и янтарем

В Ровно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную преступную группировку, участники которой выдавали себя за военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Правоохранители установили, что в состав банды входили ранее судимые за уголовные преступления местные жители. Злоумышленники занимались сбытом психотропных веществ, переделанного огнестрельного оружия и незаконной добычей янтаря-сырца. С целью маскировки противоправной деятельности участники группировки использовали военную форму одежды установленного образца», — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали в областном центре трех фигурантов дела во время сбыта партии метамфетамина.

Как отмечаетс, при обысках по их месту жительства было обнаружено большое количество психотропных веществ и марихуаны, патроны различного калибра, холодное оружие, а также янтарь-сырец.

«Двум задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по статьям 185, 198, 263, 307, 309 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправным действиям», — сообщили в СБУ.

Напомним, ранее СБУ задержала банду торговцев оружием, изъяв в Киеве солидный арсенал.