В Николаеве судья ушла принимать решение по админпротоколу на скандального Казимирова за вождение под «кайфом»

Задержание Алексея Казимирова 6 марта В пятницу, 18 мая, судья Заводского райсуда Николаева Оксана Притуляк после изучения всех обстоятельств на заседании ушла в совещательную комнату для принятия решения по административному протоколу за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения относительно Алексея Казимирова.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 6 марта патрульные задержали за нарушение ПДД «Mercedes» с грузинской регистрацией, за рулем котором находился Алексей Казимиров. Патрульные составили на Казмирова протокол по части 3 статьи 130 («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают их внимание и скорость реакции») и статье 126 («Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ходе судебного заседания свои показания дали сотрудники патрульной полиции, которые выезжали на место происшествия. Они рассказали, что на момент их прибытия возле «Mercedes-Benz» находилось трое человек. По их словам, Казмиров вел себя очень активно и звонил адвокату. Некоторые патрульные утверждают, что видели именно Казимирова за рулем.

Патрульные отмечают, что от Алексея Казимирова не исходил запах алкоголя, но присутствовали признаки наркотического опьянения: агрессивное поведение, зрачки не реагировали на свет, дрожали руки. Казимиров отказался от прохождения медицинского освидетельствования, а также не предоставил полицейским водительское удостоверение.

Сотрудники патрульной полиции составили админпротокол и составили акт задержания транспортного средства, которое направили на штрафплощадку.

По словам патрульных, причиной остановки «Mercedes-Benz» было нарушение правил дорожного движения – Казимиров проигнорировал дорожный знак и свернул с улицы Адмиральской в сторону Ингульского спуска.

Адвокаты Алексея Казимирова Судья Инна Притуляк

Также суд изучил записи с нагрудных видеорегистраторов патрульной полиции.

В свою очередь, сторона защиты настаивала, что странное поведение Алексея Казимирова вызвано его заболеванием. Также адвокаты уверяли, что Казимиров не управлял автомобилем. Сам Алексей Казимиров не присутствовал на заседании - как известно, он как подозреваемый в совершении уголовного производства содержится под стражей в СИЗО.

После изучения всех доказательств и дебатов сторон судья ушла в совещательную комнату для принятия окончательного решения по админпротоколу относительно Казимирова.

Как известно, сейчас в Алексей Казимиров находится в Николаевском следственном изоляторе с возможностью выхода из-под стражи при внесении залога в 640 тысяч гривен. Виновник смертельного ДТП Казимиров подозревается в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения.

Напомним, что после ареста скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову в СИЗО дважды вызывали карету скорой помощи, но медики так и не нашли причин для его госпитализации.

Стоит отметить, что в 2012 году главный врач БСМП города Николаева Александр Демьянов заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

При этом в ходе одного из судебных заседаний по избранию ему меры пресечения Казимиров заявил, что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует пропажу автомобиля.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая являлась тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.