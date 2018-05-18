«Препятствовал журналисткой деятельности»: ГПУ внесла в Раду представление на снятие неприкосновенности с нардепа Пономарева

Генеральная прокуратура внесла в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Александра Пономарева («Воля народа»).

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Как известно, 7 февраля 2018 года Пономарев во время ссоры с журналистами «Цензор.нет» и «Каменяри-инфо» в кулуарах Верховной Рады отобрал у них телефоны.

Инцидент произошел, когда Пономарев общался с депутатом Сергеем Соболевым (тот с трибуны обвинил его в причастности к вредительству в армии). Журналисты были рядом и пытались снимать ссору на телефон.

После разговора с Соболевым Пономарев начал ругаться с журналистами и обвинять их в том, что они якобы подглядывают за частной беседой. В какой-то момент он выхватил мобильный телефон из рук парламентского корреспондента «Цензора», на камеру которого он вел запись комментария нардепа, и положил себе в карман. Потом депутат выхватил телефон у другого журналиста.

Затем Пономарев забрал одежду в гардеробе и направился к выходу.

- Я не сяду, не переживайте. Вы сядете. Будете отвечать. Я не знаю, где ваш телефон, - заявил журналистам Пономарев, пытаясь выхватить и третий мобильный телефон из рук журналиста.

В итоге, после пререканий с журналистами Пономарев вынул из кармана оба телефона и вернул их журналистам.

Инцидент квалифицировали по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса - препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Напомним, ранее в Раду внесли представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа от ОБ Дунаева за недостоверную декларацию.