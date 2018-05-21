Никому из задержанных в Николаеве молодчиков 3,5 года назад так и не сообщили о подозрении ни в поджоге табло, ни по другим эпизодам

Ни одному из задержанных еще в начале ноября 2014 года молодых людей при попытке поджога рекламного табло в центре Николаева так и не сообщили о подозрении, а расследование в рамках начатого уголовного производства вот уже как 3,5 года длится, результатов нет.

Об этом свидетельствует ответ на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ» от главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, как троих молодых людей в возрасте от 15-ти до 18-ти лет задержали в ночь на 1 ноября 2014-го года. Сообщалось, что они бросили бросили бутылку с коктейлем «Молотова» в электронное рекламное табло. Им вменяли совершение ряда поджогов в городе.

«Молодые люди были в масках, с рюкзаками, в которых были обнаружены готовые к использованию зажигательные смеси... Правоохранители обоснованно подозревают их в совершении аналогичных преступлений на территории города, в том числе поджогов православных церквей и синагоги. В настоящее время устанавливается принадлежность молодых людей к молодежным группировкам и движениям, в том числе антисемитским и религиозным, выясняются обстоятельства, при которых они совершали преступления. Продолжается досудебное расследование», - сообщалось тогда.

Теперь же в полиции отметили, что по данному факту было открыто производство по ч.2 ст.15 ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»), но никому о подозрении не сообщали.

«На данный момент основания для сообщения о подозрении какому-либо лицу отсутствуют, досудебное расследование продолжается», - говорится в ответе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что полиция закрыла все производства о поджогах банкоматов в Николаеве в период начала Антитеррористической операции на Донбассе весной 2014 года.