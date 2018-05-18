В Николаеве апелляционный суд отпустил Казимирова под круглосуточный домашний арест ОНЛАЙН

Алексей Казимиров (фото: архив) Апелляционный суд Николаевской области в пятницу, 18 мая, рассмотрел жалобу Алексея Казимирова на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей в следственном изоляторе.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ранее виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Позже судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 650 тысяч гривен.

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14:47 Присутствующие в зале суда встретили такое решение суда возгласами «Ганьба».

14:43 Апелляционный суд огласил решение и отменил определение Центрального районного суда - подозреваемому Алексею Казимирову изменили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

14:17 Коллегия судей ушла в совещательную комнату для принятия решения.

14:15 Прокурор говорит, что заявление Казимирова в исполнительную службу написано с ошибкой в фамилии и адресе, соответственно, нельзя утверждать, что он его подавал лично

В ходе заседания также представитель гособвинения отметила, что Казимиров неоднократно привлекался к административной ответственности

Кроме того, прокурор заявила, что они не знают, кто писал ему положительную характеристику и возможно это были заинтересованные люди.

14:08 Адвокаты Казимирова уверяют, что их подзащитный писал заявление, чтоб открыли производство по факту пропажи автомобиля со штрафплощадки.

Также по их словам, вчера потерпевшие получили компенсацию в полном размере, поэтому просят освободить подозреваемого из-под стражи.

14:01 Отметим, что на заседании подозреваемого Казимирова нет. При этом на суд пришли представители националистических организаций и местные активисты. Также для обеспечения правопорядка и безопасности дополнительно в здании суд находятся сотрудники патрульной полиции.

Адвокаты Алексея Казимрова просят суд приобщить к материалам медицинскую справку, в которой говорится, что он нуждается в наблюдении нейрохирурга. При этом прокуратура против этого, потому что ранее у защиты было время приобщить документы. Также там указано, что консультация проведена заочно.

Суд удовлетворил ходатайство защиты.

Также защита говорит, что подозрение Казимирову не обосновано, поскольку ущерб судебным органам не нанесен. Кроме того адвокаты отмечают, что прокуратурой умалчивается объяснение, почему машина пропала со штрафплощадки.

Они аргументируют свою позицию также тем, что компенсация уже выплачена «с помощью людей, которые вошли в его положение и пошли ему навстречу».

Напомним, что после ареста скандально известному в Николаеве Алексею Казимирову в СИЗО дважды вызывали карету скорой помощи, но медики так и не нашли причин для его госпитализации.

Стоит отметить, что в 2012 году главный врач БСМП города Николаева Александр Демьянов заключал, что у Казимирова шел постепенный рост опухоли, возобновились головные боли, произошло нарушение полей зрения, опухоль сдавливала окружающие нервы, которые влияли на движение, на чувствительность конечностей.

Как известно, 1 февраля 2011 года в Николаеве Алексей Казимиров, будучи за рулем «Merсedes», сбил 20-летнюю жительницу Николаева Юлию Каланчеву, после чего оставил ее умирать на дороге и уехал. У погибшей остался маленький ребенок. В январе 2012 года судья Центрального районного суда Николаева Андрей Рудяк приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Однако, в Дарьевской исправительной колонии Херсонской области Казимиров находился всего пару месяцев – в июле 2012 года судья Белозерского районного суда Херсонской области Сергей Симчук вынес постановление об освобождении Алексея Казимирова от дальнейшего заключения в связи с тяжелой смертельной болезнью. Врач исправительной колонии Юрий Филимонов докладывал в суде, что у Казимирова установлен диагноз глиальной опухоли головного мозга, которую нельзя вырезать, с продолжающимся ростом и поражением подкорковых структур, частичной атрофии дисков зрительных нервов обоих глаз.

26 апреля 2012 года в зале Апелляционного суда Николаевской области судьям приходилось делать перерыв в заседании, потому что Казимиров заявлял, что он «ничего не соображает, почти ничего не видит и у него сильная головная боль». После оглашения приговора сестра осужденного Зинаида Казимирова уверяла, что тюрьма для её брата с таким диагнозом - это смерть, а ДТП, которое он совершил - это несчастный случай и «такое может с каждым случиться». Адвокат сбившего насмерть девушку Владимир Тимошин также тогда заявлял, что Казимирову нужно делать операцию, и что в тюрьме ему не смогут оказывать необходимую медицинскую помощь. Но это не мешало Казимирову отдыхать в ночных клубах.

Стоит добавить, что лишенный водительских прав и с «опухолью мозга» Казимиров неоднократно попадался на нарушениях ПДД и совершении ДТП. Так, 29 марта 2017 года Алексей Казимиров за рулем автомобиля «Skoda» в центре Николаева, на пересечении улиц Московская и Большая Морская, врезался в маршрутное такси, после чего сбежал.

В 2015 году Казимиров был снова замечен за рулем автомобиля «Skoda» серебристого цвета с государственным номером ВЕ2368ВІ, после чего сотрудники ГАИ после погони за ним через весь город задержали его и оформили на него 4 административных протокола. При этом «прогрессирующая опухоль мозга», якобы, не мешала Алексею Казимирову увлекаться «травкой», которую милиционеры тогда нашли в салоне его автомобиля.

Тем временем, прокурор Николаевщины Тарас Дунас не хочет проверять справку, по которой «смертельно больной» Казимиров вышел из тюрьмы, несмотря на то, что весной 2015 года прокуратура Николаевской области официально сообщала о том, что займется проверкой достоверности медицинских документов, на основании которых Алексей Казимиров был освобожден от отбывания наказания.

При этом в ходе одного из судебных заседаний по избранию ему меры пресечения Казимиров заявил, что он «инвалид с детства» и смог получить водительское удостоверение, поскольку официально была оформлена инвалидность только в 2012 году.

Кроме того, в феврале 2018 года стало известно, что со штрафплощадки исчез автомобиль Казимирова, на котором он насмерть сбил студентку – деньги от продажи транспорта должны были пойти на возмещение компенсации родственникам погибшей. На данный момент полиция расследует пропажу автомобиля.

Также добавим, что 19 июня 2017 года в Николаеве во время спецоперации полиция ликвидировала притон в Корабельном районе, в котором торговали наркотиками. Оказалось, что организатором притона была Надежда Казимирова, которая являлась тетей скандально известного Алексея Казимирова. При избрании меры пресечения суд отпустил Надежду Казимирову под домашний арест. Через время она умерла, так и не дождавшись приговора суда.

Как известно, ранее виновнику ДТП, в котором погибла молодая женщина, Казимирову сообщили о подозрении в невыполнении им судебных решений – он уклонялся от выплаты ущерба родственникам погибшей и неоднократно попадался полицейским за вождение автомобилем в состоянии опьянения и без водительского удостоверения. Позже судья Центрального райсуда Светлана Скрипченко избрала подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 650 тысяч гривен.