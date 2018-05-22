«Судебное рассмотрение продолжается»: Экс-директора аэропорта «Николаев» Мелашича более двух лет судят за присвоение имущества

Алексей Мелашич В Новоодесском районном суде Николаевской области вот уже более двух лет продолжается судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении экс-директора коммунального предприятия «Международный аэропорт «Николаев» Алексея Мелашича.

Об этом говорится в ответе прокуратуры Николаевской области на запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Стоит отметить, что последнее определение Новодесского райсуда, касающееся данного производства, датировано 27 июля 2017 года. Тогда суд принял решение о принудительном приводе обвиняемого на заседание, учитывая то, что несколько последних он пропустил без уважительных причин.

Как известно, обвинительный акт в отношении Мелашича направили в суд еще 21 января 2016 года. Мелашич обвиняется в присвоении имущества предприятия путем злоупотребления служебных положением, совершенного повторно и в крупных размерах.

«В ходе досудебного расследования установлено, что в начале 2015 года указанное лицо, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладело имуществом и денежными средствами предприятия. Действия обвиняемого квалифицированы по частям 3 и 4 статьи 191 Уголовного кодекса Украины. За совершенные преступления обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы», - сообщали ранее в прокуратуре.

Кроме того отмечалось, что Мелашич договорившись с определенным кругом лиц, организовал работу по демонтажу металлических сооружений и оборудования, и в начале 2015 года вывез имущество за пределы КП. По предварительным расчетам, государству был нанесен ущерб на сумму более 150 тысяч гривен.

Напомним, что Мелашич руководил аэропортом с декабря 2014 года. Он признался, что режет и сдает на металлолом имущество предприятия. 22 июля 2015-го года Алексею Мелашичу объявили о подозрении в присвоении и растрате имущества предприятия. 27 июля Центральный районный суд отстранил его от должности, но отказался взять под домашний арест.