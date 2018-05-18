В Баштанке задержали торговца наркотиками – у него нашли полтора килограмма марихуаны

В городе Баштанка на Николаевщине полиция задержала 47-летнего местного жителя, который подозревается в незаконной торговле наркотиками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Задержание проводили сотрудники Управления противодействия наркопреступности и следователи Заводского отдела полиции в рамках ранее начатого уголовного производства. Они получили информацию, что житель Баштанки хранит по месту своего проживания наркотики с целью их сбыта.

В гараже мужчины обнаружили около 1,5 килограмма каннабиса, стоимость которого по ценам «черного рынка» составляет примерно 60 тысяч гривен. Решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения в виде содержания под стражей. Изъятую марихуану направили на проведение соответствующей экспертизы. Полиция устанавливает преступные связи подозреваемого и возможные каналы распространения марихуаны.

Напомним, что ранее у жителя Баштанки изъяли марихуаны на 100 тысяч гривен.