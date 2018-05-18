Двух николаевских полицейских отдали под суд за вымогательство

В Николаеве завершили расследование в отношении двух сотрудников полиции, которые обвиняются в вымогательстве 10 тысяч долларов взятки.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Напомним, что двое оперуполномоченных управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции в области в октябре 2017 года требовали у бизнесмена 10 тысяч долларов США под угрозой ограничения его прав на предпринимательскую деятельность и владение временно изъятым во время обысков имуществом – автомобилями, их кузовами и агрегатами.

Одного из подозреваемых задержали непосредственно после совершения преступления. Во время осмотра места происшествия изъяли первую часть взятки – 4 тысячи долларов США, на которые наложен арест. Сотрудникам полиции сообщили о подозрении по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Украины («Вымогательство передачи чужого имущества, совершенное должностным лицом… по предварительному сговору группой лиц, причинившее имущественный ущерб в крупных размерах»). Обвиняемые свою вину не признали. 14 мая обвинительный акт направили в Центральный районный суд Николаева для рассмотрения по существу.