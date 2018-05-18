Киевский суд снял арест с квартир жены беглого экс-министра Колобова

Печерский районный суд отменил решение об аресте имущества, зарегистрированного на жену экс-министра финансов Юрия Колобова, которого ранее подозревали в завладении государственными средствами.

Об этом говорится в решении суда от 3 мая.

«Отменить арест, наложенный согласно постановления Печерского районного суда Киева от 15 июня 2016 года на квартиру общей площадью 185,2 кв.м. и квартиру площадью 322,6 кв.м.», - говорится в документе.

Также суд снял арест с 3 паркомест жены экс-чиновника. Сообщается, что решение не подлежит обжалованию.

Судья Вита Бортническая удовлетворила апелляцию адвоката, поскольку 21 февраля 2018 года Колобова освободили от уголовной ответственности из-за истечения сроков давности.

Также в апреле суд снял арест с 200 млн гривен матери Колобова Варвары Шульц.

Колобов был подозреваемым по делу о растрате 220 млн грн, выделенных на строительство телекоммуникационной сети специального назначения. Следствие утверждало, что он действовал вместе с экс-президентом Виктором Януковичем и экс-премьером Николаем Азаровым.

Как известно, Колобов занимал должность министра финансов Украины в декабре 2012 года – феврале 2014 года. Из поля зрения украинских правоохранителей исчез в августе 2014 года. В марте 2015 года был задержан в Испании по ордеру Интерпола.

Экс-министр и ряд бывших чиновников подозреваются в незаконном финансировании строительства телекоммуникационной сети спецсвязи, что повлекло убытки для государства в размере 220 млн грн.

В апреле 2015 года Украина направила Испании запрос об экстрадиции бывшего главы Минфина. В марте 2016-го в ГПУ сообщили об отказе в экстрадиции.

В мае 2016 года стало известно, что 199,4 млн грн, принадлежащие Колобову, арестованы. 13 мая 2017 года Апелляционный суд Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Колобова.

Напомним, ранее антикоррупционная прокуратура закрыла дело в отношении экс-главы Минэкологии Злочевского.

Также напомним, что что в сентябре 2016 года экс-глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Каськив был задержан в Панаме. Позже стало известно, что он там подал ходатайство о политическом убежище. Печерский районный суд Киева избрал для Вячеслава Каськива меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом внесения залога. Позже суд разрешил ранее экстрадированному Каськиву выехать из Украины