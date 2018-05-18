В Киеве СБУ задержала владелицу медицинского бизнеса, подозреваемую в финансировании «Л/ДНР»

Служба безопасности Украины задержала в Киеве владелицу медицинского бизнеса, через который финансировались пророссийские террористические организации.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Владельцы предприятия на территории временно оккупированной Луганской области продолжили производство медицинских изделий. Продукцию дельцы поставляли, в частности, для нужд незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР». Сотрудники СБ Украины задокументировали, что дельцы ежемесячно платили в «бюджет» сепаратистов», - сообщили в спецслужбе.

При обыске у менеджмента предприятия оперативники изъяли документацию и банковские карточки, подтверждающие противоправную деятельность.

«Владелицу фирмы задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Злоумышленнице объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (от 8 до 10 лет)», - добавили в СБУ.

Напомним, ранее в Киеве СБУ задержала бизнесмена, который обеспечивал медикаментами боевиков «ДНР»