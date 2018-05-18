Николаевские налоговики изъяли более 1500 литров «незаконного» алкоголя в пластиковых баклажках

В Николаеве налоговая милиция и пограничники изъяли 1555 литров алкоголя, который незаконно изготовили и которым незаконно торговали.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области.

«Группа лиц наладила реализацию алкогольных напитков в пластиковой таре и тетра-пак упаковках. Незаконную алкогольную продукцию «дельцы» реализовывали через сеть оформленных торговых точек в Николаеве. На основании постановления следственного судьи Центрального районного суда провели обыски по месту хранения и реализации незаконно изготовленных алкогольных напитков. По результатам обысков из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию, разлитую в пластиковую тару и тару типа «Bag-in-Box», на сумму более 200 тысяч гривен. Кроме того, изъята «черновая» бухгалтерия «дельцов», - сообщили в ГФС.

По данному факту расследуется уголовное производство, открытое по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины («Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров»), которая предусматривает ответственность в виде штрафа от 17 тысяч до 34 тысяч гривен. На данное время отобраны образцы изъятой в ходе обыска жидкости с целью ее исследования на соответствие требованиям ГОСТа.

Напомним, что ранее первый замглавы ГФС отрапортовал, что налоговики изъяли алкоголя на полмиллиона из частной винодельни в Новой Одессе.