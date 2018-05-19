В Николаеве после сделки с прокурором задержанную на взятке главу медико-социальной комиссии наказали штрафом на ₴17 тысяч

Пойманная на взятке глава Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии Наталья Подонец заключила с прокуратурой договор о признании виновности и получила наказание в виде 17 тысяч гривен штрафа и запретом занимать прежнюю должность в течение года.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Николаевского районного суда Николаевской области.

Как известно, оперативники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Николаевской области в средине февраля задержали при получении взятки в 200 долларов США главу Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии Наталью Подонец.

В приговоре сказано, что к медику обратились с целью установления третей группы инвалидности еще в начале января. 15 февраля глава специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии позвонила потерпевшей и назначила встречу на улице Соборной.

Председатель МСЭК при встрече сказала, что результаты спирограммы могут вызвать сомнения у комиссии при определении третей группы инвалидности и направила на повторное исследование. При этом также медик назвала цену за получение необходимого результата спирограммы – 200 долларов США. Также глава МСЭК проинструктировала потерпевшую, как себя вести, и какие ответы предоставлять на ее вопросы при членах комиссии.

На следующий день женщина успешно прошла МСЭК, получила третью группу инвалидности и после отдала обусловленную ранее сумму главе Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии за получение справки об инвалидности до 2020 года.

Таким образом, обвиняемая совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 368 Уголовного кодекса Украины, то есть получение должностным лицом неправомерной выгоды для себя, совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду действий с использованием предоставленного ей служебного положения.

Через время обвиняемая заключила с прокурором Левицкой договор о признании виновности в совершенном преступлении и стороны пришли к согласованной мере наказания.

В итоге судья утвердил этот договор и назначил подсудимой наказание в виде штрафа на 17 тысяч гривен с запретом занимать должность главы Николаевской областной специализированной фтизиопульманологичной медико-социальной экспертной комиссии в течение одного года.

Также суд вернул задержанной на взятке медику 88 тысяч 100 гривен внесенного ранее залога.

Напомним, ранее суд наказал штрафом в 25,5 тысяч главу врачебной комиссии Южноукраинского военкомата, который попался на взятке в 1,5 тысячи долларов.