Суд в Николаеве отпустил под домашний арест задержанного офицера полиции – он оказался родственником экс-высокопоставленного прокурора

Судья Центрального районного суда Иван Дирко отпустил под круглосуточный домашний арест задержанного накануне капитана полиции, который обоснованно подозревается в организации краж из жилищ горожан на территории Николаева.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Центральном райсуде.

Напомним, в Николаеве в среду, 16 мая, был задержан офицер полиции, который организовал кражу из жилья своей родственницы.

По информации собеседника издания, это был не единственный задокументированный факт. Задержанный находился в поле зрения правоохранителей несколько месяцев. Более того, в его банду, которая состояла, в том числе, и из граждан Грузии, проживающих в Одессе, был внедрен свой человек, который помогал собирать доказательную базу.

Капитан полиции во всех случаях играл роль «наводчика». Он посещал квартиры под видом участкового якобы для проверки условий хранения оружия и пр., тем самым высматривал жилища, в которых можно было завладеть деньгами и драгоценностями.

Непосредственно кражами занимались граждане Грузии. После реализации награбленного, задержанный распределял «доход» между всеми участниками схемы.

По информации редакции, прокуратура Николаевской области ходатайствовала перед судом об избрании ему меры пресечения в виде ареста с правом внесения на залог в размере 650 тысяч гривен. Однако судья Иван Дирко отправил его под домашний арест.

Стоит отметить, что по информации редакции, задержанный является племянником экс-высокопоставленного сотрудника прокуратуры Николаевской области. Перед избранием меры пресечения он появился в Центральном суде и встретился с судьей.

Примечательно, что ранее задержанный уже попадал в поле зрение правоохранительных органов. В частности, будучи сотрудником Госавтоинспекции, он был задержан при получение взятки. Однако и тогда ему удалось уйти от наказания благодаря высокопоставленному родственнику.

В прокуратуре Николаевской области редакции подтвердили, что задержанный был отпущен под круглосуточный домашний арест. Эту меру пресечения прокуратура намерена обжаловать.

Напомним, 15 февраля в Баштанке полиция задержала 40-летнего организатора торговли каннабисом и его 54-летнего пособника. Во время обысков, изъяли наркотики, розничная цена которых по ценам «черного рынка» составляет около 1 миллиона гривен. Также изъяли полученные от наркоторговли деньги, две единицы огнестрельного оружия и боеприпасы, гранату РГД-5, пластид. Каннабис поставлялся в Николаев для торговли через «закладки».

Полиция работала над раскрытием деятельности наркоторговцев в течение года. В январе текущего года состоялся первый этап спецоперации по их задержанию. Тогда в Николаеве задержали четырех подозреваемых в возрасте от 23 до 26 лет, их поместили под стражу с возможностью выйти под залог суммой от 1 до 5 миллионов гривен. Затем полиция взялась за наркоторговцев в Баштанке.

Отметим, что по информации «Преступности.НЕТ», 40-летним задержанным является гражданин Котов, который проходит как взяткодатель в деле Железного и Олефира.

Павел Олефир – экс-старший уполномоченный угрозыска Баштанского РОВД, сын скандального экс-главы Ленинского райсуда Николая Олефира. Как известно, в ноябре 2015 года он был задержан в Баштанке с начальником следственного отдела Баштанского РОВД Николаем Железным (заместитель начальника райотдела). Оба милиционера, по версии следствия, требовали от местного жителя Котова 4 тысячи долларов США за непривлечение его к уголовной ответственности, а именно за закрытие уголовного производства о незаконном посеве наркосодержащих растений.

Через несколько дней подозрение объявили только Николаю Железному – Павла Олефира прокуратура «вывела» в свидетели. После этого Павел Олефир на некоторое время стал полицейским, однако позже был отстранен от должности, так как не пришел на переаттестацию.