В США подросток устроил стрельбу в школе, погибло 10 человек

В пятницу, 18 мая, в средней школе города Санта-Фе штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибло 10 людей.

Об этом сообщает «Громадскье ТВ».

Шерифа округа сообщил, что одного стрелка задержали, сейчас устанавливают был ли другой участник стрельбы. По словам губернатора штата Техас Грега Эбботта, в нападении подозревают 17-летнего студента по имени Димитриос Паурцис, его взяли под стражу и предъявили обвинение в убийстве.

Губернатор добавил, что в доме и автомобиле подозреваемого, а также на территории школы нашли взрывные устройства, - парень имел в распоряжении родительский дробовик и револьвер.

По словам губернатора, подозреваемый рассказал, что сначала намеревался совершить самоубийство, однако не почувствовал в себе силы это сделать.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, что в США тысячи школьников и студентов вышли на митинг за ужесточение контроля над оружием.