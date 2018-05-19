В Николаеве задержали руководителя аппарата Центрального райсуда во время получения взятки в размере $1000

В субботу, 19 мая, задержали руководителя аппарата Центрального районного суда Николаева на получении взятки в размере 1000 долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Работниками прокуратуры области совместно со следователями Следственного управления ГУ НП и сотрудниками Управления защиты экономики задокументирован факт получения неправомерной выгоды руководителем аппарата Центрального районного суда Николаева в размере 1000 долларов США.

Установлено, что работник суда требовал указанную сумму от местной жительницы за положительное решение в пользу иска о предоставлении разрешения на выезд ребенка за границу.

Его задержали во время передачи оговоренной суммы в порядке ст. 208 УПК Украины. Действиям задержанного в ближайшее время будет предоставлена окончательная квалификация и сообщено о подозрении. Расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что мужчина был задержан на территории Центрального района.

Согласно информации на сайте Центрального районного суда, руководителем аппарата является Руслан Мизюн.

Напомним, что судья Центрального районного суда Иван Дирко отпустил под круглосуточный домашний арест задержанного накануне капитана полиции, который обоснованно подозревается в организации краж из жилищ горожан на территории Николаева.