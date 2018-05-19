Оперативники СБУ задержали на взятке начальника таможенного поста Мариуполя

Сотрудники СБУ, привлеченные к операции объединенных сил, разоблачили на взятке начальника одного из таможенных постов Государственной фискальной службы Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что чиновник требовал пятнадцать тысяч гривен от местного предпринимателя за «несоздание» искусственных препятствий относительно таможенного оформления импортной машины.

Оперативники спецслужбы задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины на одной из улиц Мариуполя во время получения всей суммы взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Операция по разоблачению чиновника проводилась совместно с прокуратурой.

Отметим, что задержан начальник таможенного поста Мариуполя.

Напомним, что на Закарпатье СБУ задержала за систематическое взяточничество начальника отдела поста таможни.