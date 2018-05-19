Суд обязал СБУ открыть уголовное производство против лидера С14 из-за задержания Лусварги - адвокат

Шевченковский суд Киева постановил возбудить уголовное дело в отношении лидера С14 Евгения Карася из-за действий относительно бразильца Рафаэля Лусварги, который воевал на стороне самопровозглашенной «ДНР».

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на адвоката Лусварги Валентина Рыбина.

По словам адвоката, он подал иск с требованием привлечь Карася к уголовной ответственности за задержание и побои Лусварги.

Сообщается, что Карасю инкриминируют террористический и акт и незаконное лишение свободы.

«Отметим, что уголовные производства должны открыть по двум статьям, но по какой из них Карасю вручат подозрение и вручат ли вообще, пока неизвестно», - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве задержали бразильского наемника Рафаэля Лусварги, воевавшего за террористов «ДНР», который находился сегодня возле посольства Бразилии в Киеве.