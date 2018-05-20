Кинорежиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании

Французского режиссера, сценариста и продюсера Люка Бессона подозревают в изнасиловании 27-летней актрисы.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на французские СМИ.

Полиция Парижа начала расследование после заявления об изнасиловании, поданного 27-летней актрисой, имя которой не называется. Инцидент произошел в четверг, 17 мая, во время встречи актрисы с Бессоном в отеле «Бристоль». Она рассказала, что потеряла сознание после чашки чая, а очнувшись, поняла, что была изнасилована. Также по ее словам, режиссер покинул номер раньше, оставив в нем «пачку банкнот».

Адвокат подозреваемого Тьерри Марембер заявил, что Бессон отвергает «эти вымышленные обвинения» в свой адрес. Сам 59-летний режиссер сказал, что знаком с актрисой, но никогда не допускал «неподобающих действий» по отношению к ней.

Люк Бессон известен своими режиссерскими работами по фильмам «Пятый элемент», «Леон», «Такси» и другим.

Напомним, что ранее присяжные признали виновным в изнасиловании актера, которого называли «главным папой Америки».