На Ивано-Франковщине сержант ВСУ бросил гранату в толпу, пострадали 9 человек

Вечером 20 мая в Ивано-Франковской области в ходе конфликта мужчина бросил гранату в толпу людей, в результате чего девять человек получили ранения.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

«Сегодня вечером в селе на Ивано-Франковщине произошла беда. На улице возле местного кафе после бытового конфликта мужчина, 1993 г.р., во время конфликта с жителями бросил в их сторону ручную осколочную гранату», – говорится в сообщении.

Как сообщили в полиции, подозреваемый задержан, все пострадавшие получают медицинскую помощь.

По информации главы МВД Арсена Авакова. гранату в гражданских бросил сержант ВСУ, который находился в отпуске.

«20.30, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, возле кафе сержант ВСУ Ш. (находится в отпуске дома), во время конфликта с местными жителями бросил в их сторону осколочную гранату — 9 человек получили осколочные ранения. Командиры, гранаты не сувенир солдату в путь!», — написал глава МВД в Twitter.

В пресс-службе Нацполиции уточнили, что боец, который бросил гранату задержан и ему сообщено подозрение.

«Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК. Решается вопрос об объявлении ему подозрению в совершении преступления предусмотренного ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.2 (п.1, 2) ст. 115 (Умышленное убийство) УК и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении.

Напомним, на Киевщине задержали экс-бойца АТО, который стрелял и бросал гранаты в соседей и полицейских.