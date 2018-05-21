У экс-премьер-министра Малайзии провели обыски и изъяли 5 грузовиков драгоценностей и денег

У экс-премьер-министра Малайзии Наджиба Туна Разака, которого подозревают в коррупции и хищении, провели обыски, в результате которых правоохранители изъяли 5 грузовиков драгоценностей и денежных средств.

Об этом на своей странице в Facebook написал экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.

«Результаты обыска у премьер-министра Малайзии, который несколько дней назад проиграл выборы из-за коррупции. Проиграл, несмотря на аресты оппозиционеров, полный контроль над медиа и огромный административный ресурс», – написал он.

По данным издания The Star, обыски прошли в нескольких резиденциях экс-премьера, а также в его бывшем офисе. Они относятся к расследованию злоупотреблений в государственном фонде 1MDB (Первый Малайзийский фонд инвестиций и развития).

«Мы нашли 284 коробки с дизайнерскими сумками. После проверки оказалось, что в 72 сумках находится различная валюта, включая малайзийские ринггиты и доллары США, часы и драгоценности», – сказал Датук Сери Амар Сингх, глава полицейского департамента по расследованию экономических преступлений.

В издании не назвали общую стоимость обнаруженных драгоценностей. Также отмечается, что обнаруженные сумки принадлежат премиальным брендам Louis Vuitton и Birkin. Нынешний премьер-министр Махатхир Мохамад призвал народ страны дарить чиновникам только цветы и еду.

65-и летний Мохд Наджиб бин Тун Хаджи Абдул Разак — малайзийский государственный и политический деятель, был премьер-министром Малайзии девять лет. Председатель партии Объединённая малайская национальная организация с 26 марта 2009 года.

Напомним, что президента Банка Латвии задержали в рамках дела о коррупции.