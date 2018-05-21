«Завысили квалификацию преступления»: В суде объяснили, почему отпустили под домашний арест подозреваемого в организации кражи николаевского полицейского

В Центральном районном суде Николаева посчитали, что орган досудебного расследования искусственно завысил квалификацию преступления относительно подозреваемого в организации кражи офицера полиции, поэтому к нему невозможно применить меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в Николаеве 16 мая был задержан офицер полиции за организацию кражи из жилья своей родственницы. Позже следственный судья Иван Дирко отпустил подозреваемого полицейского под домашний арест. Вместе с тем, по информации «Преступности.НЕТ», подозреваемый является родственником бывшего высокопоставленного прокурора и ранее уже попадал в поле зрение правоохранительных органов.

В суде поясняют, что согласно материалам ходатайства, в начале марта полицейский предложил своей знакомой подыскать исполнителей краж, поскольку он как сотрудник полиции имеет доступ к информации о недостатках охраны домовладений. За эту информацию он просил получать половину от похищенного.

Позже он снова встретился со своей знакомой и сообщил информацию об одном из таких домовладений. Стоит отметить, что женщина действовала под контролем правоохранителей.

На следующий день, в автомобиле подозреваемого, она передала подозреваемому якобы украденные деньги и ювелирные изделия. Часть этого офицер полиции забрал себе и в этот момент его задрежали.

В суде отмечают, что прокурор просил избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В качестве рисков он отметил возможность подозреваемого, с учетом тяжести наказания, которое грозит ему в случае доказательства вины, скрываться от следствия и суда, влиять на свидетелей и потерпевшую, совершить другое уголовное преступление, препятствовать уголовному производству. Однако, прокурор, не смог в судебном заседании, доказать наличие некоторых рисков и невозможность предотвратить вышеупомянутые риски путем избрания другой меры пресечения.

Защитник возразил против ходатайства прокуратуры и просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Подозреваемый также поддержал его позицию.

Суд пришел к тому, что согласно сообщению о подозрении действия полицейского должны квалифицироваться по части 1 статьи 14, части 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины – подготовка к совершению кражи с проникновением. При этом следователь и прокурор также не оспаривают, что кража не состоялась.

«При таком усматривается, что на данном этапе органом досудебного расследования искусственно завышена правовая квалификация - ч.3 ст.185 УК Украины, максимальная санкция которой предусматривает 6 лет лишения свободы, вместо ч.1 ст.14, ч.3 ст.185 УК Украины («Подготовка к совершению кражи с проникновением»).

С учетом того, что за совершение подготовки к преступлению, законодательством предусмотрено наказание в виде не более 2/3 максимального предела санкции статьи, то фактически подозреваемому грозит наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Поскольку последний является лицом не судимым, то в соответствии с требованиями п.4, ч.2 ст. 183 УПК Украины к нему не может быть применена мера пресечения в виде содержания под стражей», – отметили в Центральном райсуде Николаева.

Напомним, на Киевщине задержали банду похитителей людей, в которую входили действующие полицейские.