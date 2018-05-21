В Одессе группа молодчиков штурмует офис охранного агентства – полиция применила слезоточивый газ ОНЛАЙН

В Одессе 21 мая по адресу Фонтанская дорога 16/8 произошел конфликт между представителями общественной организации «Рада громадської безпеки» и охранной фирмой «Самсон».

Представители «РГБ» пытались достать из офиса гражданина США (по другим данным Израиля) Романа Купера, который нанял себе охрану у фирмы «Самсон». Им помешала полиция, которая применила слезоточивый газ. Со всех сторон противостояния на месте находится около 100 человек.

Ранее у предпринимателя Купера, который торгует криптовалютами, произошел конфликт с руководителем организации «РГБ» Марком Гордиенко. Купер заявил, что стал жертвой вымогательства и антисемитизма, он утверждает, что Марк Гордиенко вымогает от него 100 тысяч долларов. В то же время Марк Гордиенко полностью отвергает все обвинения в вымогательстве и утверждает, что никаких доказательств у бизнесмена нет.

По версии одесского издания «Таймер», Марк Гордиенко воюет с проживающим в Одессе гражданином Израиля Романом Купером: всё началось с попытки убедить бизнесмена «пожертвовать на АТО» 50 тысяч долларов.

«Пожертвование, разумеется, должно было попасть в зону АТО посредством «Ради громадської безпеки» Марка Гордиенко. Бизнесмен идти навстречу активистам отказался, заявив, что и без них помогает АТО более чем достаточно. Однако активисты продолжали настаивать», - отмечено в сообщении.

Также уточняется, что во время конфликта 21 мая представители РГБ закидали помещение охранной фирмы яйцами, а также разбили автомобиль этой фирмы.