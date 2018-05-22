Американец четыре года не обращал внимания на ящик у себя во дворе – оказалось, что это сейф с деньгами

Американец четыре года не обращал внимания на металлический ящик во дворе. Оказалось, что это сейф с деньгами, украденный у его соседей.

Об этом сообщает «Медуза».

Семья финансового консультанта Мэттью Эммануэля поселилась в доме на Статен-Айленде четыре года назад. Обживаясь на новом месте, хозяин обнаружил на заднем дворе ржавый металлический ящик, увитый ядовитым плющом и прочей растительностью. Эммануэль предположил тогда, что в ящике спрятаны электрические провода и на несколько лет о нем забыл.

Весной 2018 года владелец дома нанял бригаду садовников, специализирующихся на экзотических растениях, - Эммануэли решили посадить у себя на участке бамбук. Проводить ландшафтные работы приехал Роберт Фоули по прозвищу Боб-бамбук – один из самых опытных в округе садовников.

Боб-бамбук сразу обратил внимание на металлический ящик шириной более 60 сантиметров и очень удивился, узнав, что хозяин дома понятия не имеет, что в нем. Когда Фоули убедился, что к электричеству ящик не имеет никакого отношения, он предложил хозяевам его вырыть и убрать с участка. Очистив ящик от грязи и земли, Эммануэль разглядел на нем кодовый замок – оказалось, что все это время в шести метрах от его дома лежал сейф.

Его содержимое удивило хозяев еще больше: в сейфе лежала пачка 100-долларовых купюр толщиной в семь сантиметров, а под ней – небольшие мешочки с золотом, бриллиантовыми кольцами и серьгами и другими украшениями. Золота было так много, что Эммануэль даже решил взвесить свою находку на кухонных весах – в сейфе было почти полкилограмма золота с драгоценными камнями.

Мэттью Эммануэль не стал сразу звонить в полицию, для начала он решил провести собственное расследование. Эммануэль подсчитал все деньги – в сейфе лежало около 16 тысяч долларов наличными, внимательно пересмотрел все украшения и на одной из вещиц обнаружил адрес, который принадлежал соседям Эммануэлей. В тот же день Мэттью постучал к ним в дверь и спросил: «Я задам вам странный вопрос. Ваш дом когда-нибудь грабили?».

В 2011 году пожилую пару действительно ограбили: из их дома вынесли сейф, содержимое которого оценивалось в 52 тысячи долларов – около 40 тысяч наличными и десятки драгоценностей. Полиция включила этот эпизод в дело грабителя по прозвищу Ниндзя-взломщик, который в те годы промышлял на Статен-Айленде. Преступника, настоящее имя которого Роберт Костанцо, арестовали в 2016 году. Его признали виновным в более чем сотне краж и приговорили к 22 годам тюрьмы.

После того, как о находке Мэттью Эмануэля стало известно полиции, ему стали звонить журналисты со всего мира с просьбой об интервью. Главное, что интересовало репортеров: почему он вернул свою находку, а не оставил ее себе.

- Еще в субботу вечером я думал, что все оставлю себе, но уже в воскресенье утром, после того, как выяснил, кому это все принадлежит, я понял, что просто не смогу каждый день проходить мимо их дома, зная, что присвоил их вещи, - ответил Эммануэль.

Напомним, что в Харькове грабитель расплакался, когда узнал, что в украденном тяжеленном сейфе было только 410 гривен.