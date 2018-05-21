В Волынской области суд приговорил гражданина Франции к шести годам тюрьмы за подготовку терактов

Любомльский районный суд Волынской области в понедельник, 21 мая, вынес приговор гражданину Франции Грегуару Муто (Gregoire Moutaux), который в мае 2016 года был задержан в пункте пропуска «Ягодын-авто» при попытке перевезти через границу оружие и взрывчатку.

Об этом сообщает «Громадське».

Муто признан виновным в подготовке террористического акта и контрабанде. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Агентство «Украинские новости» уточняет, что француз признан виновным по ст. 201 (контрабанда оружия), ст. 258 (подготовка теракта) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

В суде обвинение представило оперативные аудиозаписи, на которых Муто рассказывает агенту СБУ, бывшему бойцу батальона «Азов» Михаилу Зубову о своих планах. Француз никак не прокомментировал записи и давать показания в суд отказался.

Суд также не смог заслушать показания самого Зубова, поскольку тот совершил самоубийство прошлой весной.

Соучастников Муто следствие не обнаружило.

Напомним, 21 мая 2016года Муто на автомобиле Renault Kengoo с французскими номерами попытался пересечь пункт пропуска «Ягодын» через «зеленый коридор». В это время его остановили несколько сотрудников СБУ с автоматами. В багажнике Renault нашли целый арсенал: пять автоматов Калашникова, более пяти тысяч патронов, два противотанковых гранатомета, 125 килограммов тротила и 100 электродетонаторов.

Через две недели после этого глава СБУ Василий Грицак сделал сенсационное заявление, что спецслужба разоблачила террористическую группу, которая планировала ряд терактов во Франции перед и во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. По словам Грицака, задержанный вместе с сообщниками планировал использовать обнаруженный арсенал для одновременного подрыва мостов, дорог, мусульманской мечети и еврейской синагоги.