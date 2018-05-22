На Николаевщине еще одна кассир «Ощадбанка» погорела на присвоении денег – за хищение ₴170 тысяч ее наказали условным сроком

В Николаевской области суд утвердил договор о признании виновности между прокурором и сотрудницей «Государственного сберегательного банка Украины» и наказал условным сроком в три года за присвоение более 170 тысяч гривен финучреждения.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Казанковского райсуда Николаевской области.

Согласно приговору, женщину приняли на должность старшего контролера - кассира службы кассовых операций Казанковского отделения ПАО «Государственный сберегательный банк Украины» в начале сентября, а уже со второй половины этого месяца она совершила первую махинацию для получения личной выгоды.

Сотрудница банка за год провела несколько десятков сомнительных операции с чужими деньгами и таким образом нанесла суммарный ущерб на 171 тысячу 859 гривен.

Своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступления, предусмотренные частью 1, 3 статьи 191 («Присвоение лицом чужого имущества, находившегося в ее ведении, совершенное повторно»), частью 1, 3 статьи 362 Уголовного кодекса Украины («Несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, лицом, имеющим право доступа к ней, несанкционированная замена информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенное повторно»).

Позже обвиняемая и прокурор подписали договор о признании виновности, в котором кассир банка признала свою вину в инкриминируемых обвинениях, а также стороны оговорили меру наказания. Кроме того, обвиняемая в полной мере возместила причиненный ущерб.

В итоге суд утвердил договор между обвиняемой и прокуратурой, а также избрал оговоренное окончательное наказание в виде лишения свободы на срок пять лет. При этом суд освободил подсудимую от отбывания наказания с испытательным сроком в три года. Также ее лишили права занимать должности, связанные с сохранением, учетом, распоряжением товарно-материальных ценностей на три года.

Напомним, что в Николаеве в подобном преступлении недавно заподозрили еще одну работницу «Государственного сберегательного банка Украины» - 26-летняя злоумышленница, имея доступ к базе данных, после получения информации о смерти клиента осуществляла перевыпуск его банковской карточки с новым логином, паролем и сняла с чужих счетов более ста тысяч гривен.