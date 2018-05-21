В одесской колонии осужденный за убийство ранил ножом тюремщика

В Одессе осужденный за убийство мужчина нанес ножевые ранения работнику колонии, в которой отбывает наказание.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Происшествие случилось в помещении исправительного учреждения. На почве внезапно возникшей неприязни 41-летний злоумышленник напал на сотрудника колонии с ножом. В результате 43-летний пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости и печени и был госпитализирован.

По данному факту начато уголовное производство, злоумышленнику сообщено о подозрении. Во время осмотра места происшествия в камере, где жил подозреваемый, нашли нож со следами крови.

Напомним, что ранее в Николаевском СИЗО подозреваемые устроили бунт и отказывались заходить в камеры.